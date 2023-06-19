СберСервис заключил соглашение с правительством Липецкой области в сфере ESG

Правительство Липецкой области и СберСервис заключили соглашение о развитии информационных технологий и искусственного интеллекта, а также цифровой и ESG-трансформации региона. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и генеральный директор ООО «Сбербанк-Сервис» Алексей Евтушенко. В рамках соглашения СберСервис выступит оператором зарядной инфраструктуры и установит в Липецкой области 11 быстрых электрозарядных станций мощностью 150кВт каждая, что позволит заряжать более 330 электромобилей ежедневно.

«Реализация инициатив по ESG-трансформации Липецкой области позволит сократить негативное влияние на окружающую среду, а также повысить качество и доступность услуг для населения. Мы не планируем останавливаться и в ближайшее время масштабируем проект по Центрально-Черноземному региону», — заявил Евтушенко.

Отмечается, что проект планируется реализовать в 2023 году. Весь цикл по установке и дальнейшему обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты компании.

Как напомнил Артамонов, в Липецкой области успешно работает завод по производству электромобилей. По его словам, каждый четвертый проданный электрокар собран там.

«Мы идем по пути ESG и поэтапно развиваем инфраструктуру зарядных станций. Сейчас в регионе 16 электрозарядок. Будут еще. Также мы планируем запустить электротакси. Во-первых, это поможет снизить выбросы вредных веществ и сделать воздух чище. Во-вторых, это экономически выгоднее, чем ездить на бензине», — добавил он.

В свою очередь, Петрухин рассказал, что в 2022 году на территории Липецкой области было зарегистрировано 247 электромобилей. При этом по состоянию на 1 января 2023 года эта цифра увеличилась до 421.

«Мы видим, что популярность экологичного транспорта в регионе растет, и активно работаем в части расширения электрозаправочной инфраструктуры», — отметил он.

Напомним, в сентябре 2022 года в Липецкой области был открыт завод по производству электромобилей, планирующий производить до 100 тыс. автомобилей в год.