В Сбере рассказали о работе на новых деловых площадках в других странах

Вице-президент, директор департамента управления делами Сбербанка Армен Мелконян рассказал в интервью WEALTH Navigator о том, как Сбер будет работать на новых деловых площадках в других странах, и оценил, какую пользу могут извлечь из форумов простой человек, общество и государство.

«Сегодня Сбер – это и крупнейший в стране банк, и лидер в сфере технологий с широкой линейкой инновационных продуктов и сервисов. Участие в каждом из форумов решает определенные задачи, в том числе развития бизнеса в целом и разных его направлений. В зависимости от этого мы участвуем в мероприятиях как от лица большого Сбера, так и на уровне наших территориальных банков, ведь на разных площадках целевая аудитория различается», — сказал он.

Также Мелконян рассказал об участии Сбера в форумах иностранных государств.

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с организаторами крупных форумов – рассматриваем несколько мероприятий в Китае, Сингапуре и ОАЭ.Тему исламского финансирования мы развиваем в банке давно, и форум «Россия – Исламский мир» был для нас исторически сложившейся площадкой для продвижения этого направления. Также для нас одно из перспективных мероприятий – форум «Россия – Африка», который пройдет в июле», — отметил он.

По словам Мелконяна, Сбер всегда продвигает политику «все для клиента».

«Мы постоянно решаем новые, уникальные, не изведанные ранее задачи, получая каждый день новые навыки. Кроме того, мы творчески подходим к организации крупных мероприятий и придумываем различные активности», — отметил он.

Мелконян подчеркнул, что организация форумов – это не самоцель, а важный инструмент поддержки бизнеса Сбера.

«Мы объединяем людей, продвигаем свои продукты, организуем диалог и вместе с нашими партнерами находим новые смыслы. У нас есть ряд собственных отраслевых мероприятий, которые известны на всю страну и даже в мире. Поэтому создавать сберовский экономический форум в противовес уже существующим вряд ли целесообразно», — заключил он.

Мелконян подчеркнул, что банк стремится поддерживать уже признанные национальные инициативы в качестве партнеров и предоставляет им широкий выбор возможностей.