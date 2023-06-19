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Стало известно, как изменится курс рубля в ближайшее время

Экономист Григорьев заявил о возможном укреплении доллара до 86 рублей

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара в ближайшее время может укрепиться до 86 рублей из-за совокупности ряда факторов. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Либо доллар более-менее зафиксируется на текущих значениях, при этом может двигаться в пределах рубля туда-сюда, либо будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность», — отметил Григорьев.

По его словам, рубль не может укрепиться, так как ему мешает объединение ряда факторов, которые наслоились друг на друга. В частности, рубль ослабевает из-за снижения цен на нефть.

17 июня ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала, как будет меняться курс доллара. Она отметила, что последние несколько дней доллар стал дешеветь, так как Федеральная резервная система (ФРС) впервые более чем за год взяла паузу в повышении процентных ставок, и это ослабило американскую валюту.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что дальнейшего падения курса рубля ждать не стоит, доллар до конца июня будет стоить 81–82 руб.

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