Во «Вкусно — и точка» прокомментировали сообщения о повышении цен

В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» прокомментировали «Газете.Ru» сообщения о возможном рост цен на ряд блюд — там заявили, что речь идет о повышении цен «только на позиции кафе».

Кафе «Вкусно — и точка» предлагает посетителям кофе и другие горячие напитки, а также выпечку и десерты.

«С 26 июня цены в Кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время, во «Вкусно — и точка» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — рассказали в пресс-службе компании.

В сети добавили, что разрабатывают акции и предложения — с ними можно ознакомиться в специальном мобильном приложении «Вкусно — и точка».

Telegram-канал Mash сообщил, что «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены на 5 — 8% почти на все меню. Такая мера якобы связана с повышением стоимости ингредиентов и проблемами с логистикой.

Ранее во «Вкусно – и точка» объяснили набор школьников на работу с 1 июня.