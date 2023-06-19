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Поставщики спорттоваров в России начали запускать свои бренды

«Ъ»: дистрибутор спортивной одежды и обуви Lestate решил создать собственную линейку Rank

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Depositphotos

Специализированные компании начали запускать свои бренды спортивных товаров в России. В том числе дистрибутор спортивной одежды и обуви Lestate, который решил создать свою линейку Rank. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующую заявку в Роспатенте.

Коммерческий директор российского дистрибутора спорттоваров Lestate Роман Самсонов подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию бренда Rank. Кроме того, сам Самсонов также подтвердил планы по созданию своей торговой марки. Он добавил, что товары Rank появятся в начале 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге в магазинах Sport Point, после чего они будут доступны на маркетплейсах.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас бренд для россиян не является приоритетом при покупке, а конкуренция в сегменте рынка достаточно высокая. Кроме того, покупатели стали выбирать менее известные, но более привлекательные в цене бренды. Также из-за неопределенности и хаотичности поставок многие компании начали создавать свои торговые марки.

Аналитики посчитали, что с уходом западных брендов с российского рынка прекратились поставки новых технологичных товаров в спортивном сегменте. Кроме того, в России пока что сложно организовать производство спортивной одежды и обуви из-за ограниченного оборудования и дефицита квалифицированных кадров.

16 июня директор по специальным проектам Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Михаил Хомич заявил, что в России есть достаточное количество качественных отечественных брендов, поэтому уход иностранных компаний с рынка не станет трагедией.

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