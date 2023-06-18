В США указали на риски дефицита питьевой воды в еще одной европейской стране

Курс властей Германии на достижение углеродной нейтральности, подразумевающий активный переход на возобновляемые источники энергии, может привести к негативным последствиям для жителей столицы ФРГ — Берлина. Резкое сокращение объемов добычи бурого угля в близлежащих регионах рискует стать предпосылкой для образования дефицита воды в крупнейшем городе страны, сообщает агентство Bloomberg.

В результате сокращения угольной добычи жители германской столицы могут остаться без питьевой воды. В чрезвычайно жаркие и сухие летние дни вода главной реки Берлина — Шпрее — всасывается вверх по течению множеством насосов. Однако обращение вспять естественного стока будет происходить все чаще, поскольку отказ страны от угля означает потерю ключевого источника воды, уточняется в статье.

«Поскольку в Берлине уже выпадает меньше осадков из-за климатического кризиса, прекращение добычи бурого угля в близлежащих регионах означает, что подземные воды, откачиваемые для добычи ископаемого топлива, больше не будут питать Шпрее. Вдобавок ко всему, старые шахты затопляются, образуя искусственные озера, что приводит к дальнейшему истощению ресурсов», — заключается в статье.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании South East Water Ltd. сообщило о риске дефицита питьевой воды в еще одной европейской стране — Великобритании. Причиной может стать рекордный спрос на данный ресурс за последние недели. На этом фоне граждан ожидают новые ограничительные меры, включая штрафы за использование поливных шлангов в летний сезон — вплоть до £1 тыс., или $1280.