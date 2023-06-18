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Российские банки сообщили о проблемах с переводами в юанях в ЕС и США

Bank of China ограничил переводы в юанях из России в банки ЕС и США

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Thomas Peter/Reuters

Китайский Bank of China с 13 июня ограничил проведение денежных переводов в валюте из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии. Об этом пишут РБК и «Коммерсант» со ссылкой на представителей банков, у которых открыты корсчета в китайской кредитной организации.

По информации РБК, «Финам» прекратил прием к исполнению распоряжений на перевод денег в юанях, евро, долларах США и гонконгских долларах через корсчета Bank of China 13 июня. В то же время можно сделать переводы на счета корреспондентской сети китайского банка. О трудностях знают в Модульбанке. По данным «Коммерсанта», об ограничениях на переводы сообщили также «Юникредитбанк» и «Акибанк». Все кредитные организации уведомили своих клиентов.

«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — предположил в беседе с РБК председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

По его мнению, китайский банк ввел ограничения из-за рисков вторичных санкций со стороны Евросоюза и США. Он допустил, что американские и европейские банки могут пригрозить китайским закрытием корсчетов.

Пресс-служба «Юникредитбанка» рекомендовала своим клиентам переводить деньги в юанях в ЕС, США, Швейцарию и Великобританию через счет ностро, который открыт в АйСиБиСи-банке (является дочерним банком Bank of China в России).

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