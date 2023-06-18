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В Microsoft рассказали о кибератаках, которые повлекли масштабный сбой в работе

Reuters: Microsoft объяснила масштабные сбои в работе 5 июня кибератаками

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Microsoft

Microsoft объяснила сбои в работе 5 июня, когда пакет программного обеспечения Microsoft 365, включая Teams и Outlook, был недоступен более чем два часа для более чем тысяч пользователей, кибератаками. Об этом сообщает Reuters.

В компании пояснили, что на ее серверы произошла Ddos-атака, которая вывела ряд сервисов из строя. При этом утечки или компрометации клиентских данных не было, добавили в Microsoft. Компания воздержалась от комментариев.

В рамках DDoS-атак кибермошенники направляют большие объемы интернет-трафика на целевые серверы компаний для вывода их из строя.

Пользователи по всему миру 5 июня жаловались на сбой в работе сервисов компании Microsoft. Наибольшее число трудностей у пользователей вызвала работа программы Outlook — о проблемах с доступом к почтовому клиенту сообщили 84% пользователей. При этом 10% пожаловавшихся столкнулись со сложностями при использовании веб-версии, а 6% пользователей отметили проблемы с соединением с сервером. Больше всего жалоб поступило из США. Также пользователи рассказали проблемах с доступом к Bing, Microsoft Store, Teams, To Do, Skype и другим сервисам компании. Это был четвертый подобный сбой в работе Microsoft за год.

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