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На ПМЭФ обсудили перспективы России в условиях переформатирования мира

Профессор МГИМО Безруков: вместе с технологиями меняется и экономическая база

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Алексей Даничев/РИА Новости

Мир входит в новый этап переформатирования с поиском новых центров силы, в котором Россия не выживет без создания вокруг себя крепкого альянса. Об этом заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков на Петербургском экономическом форуме в рамках дискуссии «Горизонт-2040: Россия на карте мира».

Как отметил Безруков, подобный процесс наблюдался примерно 100 лет назад.

«Представьте себе 1914 год: мир империй, там еще ездят на лошадях, там особы с коронами еще встречаются обнимаются и не думают, что они друг друга будут убивать очень скоро. 16 лет до 40-го не так уж много. 16 лет с 14-го было до 1930 года. А в 30-м году вы могли бы узнать тот мир, который был в Российской, Австро-Венгерской, Османской империй уже больше не было. Авиация развивалась — трансатлантические перелеты уже были. Вот мы сейчас входим в такую же ломку, межформационный переход, в каком мы были 100 лет назад», — сказал профессор.

Также Безруков отметил, что появление новых технологий серьезным образом меняет глобальную политику.

«Как только начинает меняться технология, начинает меняться экономическая база. Запад понимает, что если упустить военно-политическое и финансовое доминирование, то все — Китай, Индия, Россия, другие страны просто разрушат эту систему, не будет никакой прибавочной стоимости, никакой ренты с мира больше уже не взять. И как тогда (в 20-м веке), они прибегают к тому же самому оружию — развязыванию войны, которую мы сейчас видим. А в это время, когда меняются технологии, они вызывают слом социальных систем», — заявил он.

По словам Безрукова, новые центры силы нельзя просто назначить на бумаге, «это произойдет, как всегда, в жесткой конкуренции».

«Два игрока, которые пытаются вырваться вперед, — это англосаксонский и китайский мир. Они формируют макрорегионы, острова, валютные зоны. Я бы их определил как техноэкономические блоки, потому что технологии там будут иметь огромное значение. Это кусок рынка, который можно силой защищать для себя, не пускать туда никого», — считает профессор.

По его мнению, перспективы у России есть в рамках БРИКС, где суверенные игроки «начинают думать — а как же можно жить в том мире, где нет гегемона».

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