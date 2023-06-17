На ПМЭФ представили профессиональный стандарт медиатехнолога

АНО «Диалог Регионы» во время сессии «Медиаобразование как доминирующий фактор в сфере формирования ценностей современного общества» на ПМЭФ представила общую концепцию разработки профессионального стандарта «Специалист в области медиатехнологий».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец рассказала, что в соответствии с представленным стандартом основной целью профессиональной деятельности медиатехнологов является обеспечение коммуникации органов государственной власти, бизнес-структур и общества с помощью цифровых технологий.

Профстандарт, таким образом, устанавливает единые правила квалификации специалистов в области медиатехнологий, определяет минимальные требования к качеству их работы и обеспечивает основу для развития профессиональных навыков и компетенций. Кроме того, документ служит фундаментов для разработки должностных инструкций для специалистов организаций.

«Утверждение профстандарта позволит официально закрепить за медиатехнологами их статус как профессиональных коммуникаторов между властью и обществом. Будучи носителями и трансляторами социально значимых смыслов, определяющих развитие страны, ее людей и бизнеса, медиатехнологи должны, наравне с другими специалистами в сфере медиа, быть представлены в общей вертикали российского медиаобразования», — подчеркнула Юлия Аблец.

Помимо обозначенных целей и задач, профстандарт позволит популяризировать в обществе культуру грамотного медиапотребления. Как отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, медиаобразование, неотъемлемой частью которого может стать профстандарт, нужно рассматривать как подготовку не только тех, кто контент создает, но и тех, кто его воспринимает.

Кроме того, Юлия Аблец отметила, что «диалог» приглашает всех ключевых игроков российского медиапространства присоединиться к совершенствованию профстандарта в качестве консультантов и соразработчиков.