Названа средняя сумма денежных хищений у россиян

За последнее время финансовые мошенники стали активнее действовать на внутреннем рынке России. Средняя сумма хищений средств у граждан РФ составляет 50–80 тыс. рублей, а у компаний в зависимости от сегмента — от 300 тыс. руб. до нескольких миллионов руб., приводит слова директора компании Bi.Zone Дмитрия Самарцева РИА Новости.

За последнее время способы воздействия на банковских клиентов стали более изощренными. Это обусловлено «изменяющимся новостным фоном и растущим давлением со стороны мошенников». В результате вышеперечисленных факторов средние суммы хищений денежных средств выросли как у рядовых граждан, так и у компаний, уточнил он.

«У россиян в среднем похищают 50–80 тыс. рублей. Поскольку способы воздействия на банковских клиентов становятся все более изощренными, средняя сумма хищения на одного человека выросла», — заключил Самарцев в кулуарах 26-го Петербургского международного экономического форума.

1 июня аналитики Центробанка (ЦБ) представили статистические данные, согласно которым по итогам первого квартал 2023 года мошенники похитили у клиентов кредитных организаций 4,5 млрд рублей. Этот показатель оказался на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,3 млрд руб.).