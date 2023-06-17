Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа средняя сумма денежных хищений у россиян

Bi.Zone: средняя сумма хищений средств россиян составляет 50–80 тыс. рублей

close
100%
Pixabay

За последнее время финансовые мошенники стали активнее действовать на внутреннем рынке России. Средняя сумма хищений средств у граждан РФ составляет 50–80 тыс. рублей, а у компаний в зависимости от сегмента — от 300 тыс. руб. до нескольких миллионов руб., приводит слова директора компании Bi.Zone Дмитрия Самарцева РИА Новости.

За последнее время способы воздействия на банковских клиентов стали более изощренными. Это обусловлено «изменяющимся новостным фоном и растущим давлением со стороны мошенников». В результате вышеперечисленных факторов средние суммы хищений денежных средств выросли как у рядовых граждан, так и у компаний, уточнил он.

«У россиян в среднем похищают 50–80 тыс. рублей. Поскольку способы воздействия на банковских клиентов становятся все более изощренными, средняя сумма хищения на одного человека выросла», — заключил Самарцев в кулуарах 26-го Петербургского международного экономического форума.

1 июня аналитики Центробанка (ЦБ) представили статистические данные, согласно которым по итогам первого квартал 2023 года мошенники похитили у клиентов кредитных организаций 4,5 млрд рублей. Этот показатель оказался на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,3 млрд руб.).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях