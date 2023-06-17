В России обсуждают запрет на параллельный ввоз техники

Руководитель Министерства цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что ведомство совместно с Минпромторгом обсуждает запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги, а также мобильных устройств Samsung и LG, так как есть их китайские аналоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что под тяжелым компьютерным оборудованием подразумеваются сервера и системы хранения данных, например, от компаний HP или IBM.

«Мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — заявил Шадаев.

По словам министра, обсуждение данного запрета в текущий момент находится в начальной стадии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ рассматривает введение новой инициативы, которая обяжет российские компании делать отчисления в пользу государства за использование иностранного программного обеспечения (ПО). Эту меру предполагается использовать до момента перехода фирм на российские аналоги.