Игорь Сечин рассказал о проблемах в банковской системе США

Несмотря на видимое затишье, проблемы в банковской системе США никуда не делись, и региональные банки продолжают испытывать проблемы – порядка 700-800 банков испытывают проблемы с активами и капиталом, отметил в своем докладе «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может» на Петербургском международном экономическом форуме главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

В результате с начала банковского кризиса американские региональные банки, входящие в индекс S&P, потеряли порядка 25% своей стоимости, в то время как вся банковская система США – только около 20%. При этом индекс S&P 500 вырос на 8%, отмечается в докладе.

Международное кредитное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело оценку перспектив банковской индустрии США: прогноз по сектору был понижен до негативного уровня. Дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств банков.

«Нет сомнений, что монетарные власти США способны до известных пределов купировать эти проблемы. На пике кризиса в марте ФРС влила в финансовую систему около 0,5 трлн долл. Однако это параллельно ограничивает возможности борьбы с инфляцией. Периоды высокой инфляции случались и ранее, хотя последнее время о них забыли на Западе, но никогда они не сопровождалась долговым кризисом такого масштаба» — сказал Игорь Сечин.