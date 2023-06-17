На ПМЭФ обсудили инвестиционный потенциал креативных индустрий в России

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили инвестиционный потенциал креативных индустрий в России.

Модератором выступил писатель, сценарист, журналист, теле- и радиоведущий Сергей Минаев.

Участники дискуссии отметили, что к 2030 году доля креативных индустрий в российской экономике должна увеличиться до шести процентов, а число занятых в творческих профессиях — до 15. Креативный сектор охватывает широкий спектр отраслей: от музыки и кинематографа до рекламы и гейминга. Участники сессии пытались разобраться, какие сегменты цифрового контента привлекательны для потребителей и приносят ли они материальную выгоду.

Генеральный продюсер анимационной студии Воронежа Владимир Николаев отметил, что они активно развивают данную индустрию. Ее стали принимать, она востребована. Осваивают диджитал-платформы и будут специально делать для них фильмы.

Генеральный директор News Media Максим Иксанов заявил, что и текст продолжает удивительным образом жить. Язык журналистики поменялся, стал живым, разговорным. А вот лонгриды, по его словам, заходят все хуже. И у них должна быть тема, достойная длинного текста.

«Длинный текст без интерактива сегодня мало кому интересен. Нужно использовать весь инструментарий: и видео, и аудио, и визуальный ряд. У людей есть потребность получать информацию в любом формате. И надо найти свою аудиторию и работать на нее: писать, говорить, показывать», — считает основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев.