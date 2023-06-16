Экономист объяснил, почему США не вводят санкции в отношении российского урана

США будут и дальше закупать обогащенный уран в России, поскольку без него американская экономика заметно пострадает. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, санкции в отношении атомной отрасли могут привести к дефициту ядерного топлива на мировом рынке.

«Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По производству ядерного топлива мы занимаем третье место, а на первом — американская компания Westinghouse. Но по сути, чтобы произвести ядерное топливо и обеспечить им американские АЭС, нужно купить обогащенный уран у России», — отметил экономист.

Он напомнил, что Москва и Вашингтон сотрудничают в атомной отрасли не одно десятилетие. Эта кооперация сохранилась даже после начала специальной военной операции на Украине, заключил Юшков.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США по-прежнему нуждаются в российском уране.