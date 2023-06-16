Посетительницу ПМЭФ изгнали с форума за визитки о поиске мужа

Московской предпринимательнице Татьяне Зикунковой отказали в доступе на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) из-за раздачи несогласованных визиток. Женщина рассказала «Газете.Ru», что таким образом хотела устроить свою личную жизнь. На визитках, которые распространяла Зикункова, была надпись «Ищу мужа» и ее номер телефона.

«Я девушка незамужняя, нахожусь в активном поиске. Мне было интересно воспользоваться случаем, когда много достойных мужчин собираются в одном месте в одно время. Я подумала: почему бы мне не совместить деловую часть с личной? И совершила ошибку. Я произвела визитки с надписью «Ищу мужа» и своим номером телефона, и аккуратно положила их на стойки, где лежали журналы. Рассчитывала на то, что эти визитки возьмут свободные мужчины, неженатые, с которыми я могла бы встретиться, например, в нерабочее время. Вместо этого я получила на почту официальное письмо от Росконгресса, от организаторов ПМЭФ о том, что мое присутствие на форуме заблокировано. Я подумала, что это какая-то ошибка, но мне сказали, что ошибки нет. Действительно меня заблокировали за то, что я раскладываю несогласованные визитки», — рассказала предпринимательница.

По словам Зикунковой, распространение таких визитных карточек противоречило правилам ПМЭФ. Их она не изучала, честно признается женщина.

«Выводы очень простые: нужно внимательно читать правила для участников. Я не прочитала и поэтому попала на то, что меня заблокировали и на это мероприятие, и на предстоящее. Насколько страшная история мне пока непонятно: заблокировали на год или навсегда? Пока нахожусь в выяснении, веду переписку со своим менеджером, который отвечает: «Вся информация на сайте, читайте там внимательно». Поэтому читать я, конечно, буду. Сегодня вечером у меня как раз самолет и я внимательно все это почитаю в свободное время. Мужчину мне найти не удалось, но я не теряю надежды», — сказала она.

ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В нем участвуют свыше 17 тыс. человек из более чем 130 стран.