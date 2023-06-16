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Директор АСИ Хомич отозвался о новых российских брендах одежды словами «это фантастика»

Директор по спецпроектам АСИ Хомич: российские бренды создают классные продукты и смогут заменить западные

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Depositphotos

В России есть достаточное количество качественных отечественных брендов, поэтому уход иностранных компаний с рынка не станет трагедией. Об этом телеканалу «360» на полях ПМЭФ рассказал директор по специальным проектам Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Михаил Хомич.

По его словам, перспективные российские бренды сейчас принимают участие в конкурсе, победители которого будут известны через две недели.

«У нас очень классные продукты. Например, в номинации одежда [на конкурсе брендов], я был в шоке сам, сколько сейчас в России делают одежды — это фантастика», — сказал Хомич.

Он также указал на то, что в России есть хорошие мебельные компании и производители ткани. По его словам, данные предприятия ранее поставляли свою продукцию основанному в Швеции голландскому производителю мебели и товаров для дома IKEA. Теперь они начнут работать под своим товарным знаком, уверен директор по спецпроектам АСИ.

Накануне на сессии ПМЭФ «Отечественные бренды: новые возможности для роста» гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак представил результаты социсследования. Выяснилось, что 77% россиян хотели бы больше появления новых и развития существующих российских брендов, чем возвращения ушедших иностранных.

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