Инвестор предрек повышение цен на нефть в ближайшее время

Цены на нефть в ближайшее время продолжат расти, заявил в беседе с RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Он напомнил, что августовские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись до $74,97 за баррель, что стало «почти на два доллара выше предыдущего закрытия сессии».

«Фьючерсы WTI на июль на торгах NYMEX также выросли на $1,73 и составляют теперь $70 за баррель. С учетом, что индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, снижается, привлекательность нефти для держателей других валют будет расти», — уточнил Сидоров.

Он добавил, что нефть продолжит расти в том же коридоре в ближайшую неделю-полторы.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что скидки на российскую нефть для дружественных стран станут меньше.