На ПМЭФ обсудили способы привлечь иностранных специалистов в Россию

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) участники сессии «От утечки мозгов - к притоку: почему европейцы выбирают Россию?» обсудили вопросы трудоустройства и отношение потенциальных работников к перспективе жизни и работы в России.

«Термин «утечка мозгов» часто ассоциируется именно с оттоком кадров и научной отрасли, однако практика показывает, что единственным способом решения этой проблемы является создание мощного притока. Для притока молодых, перспективных и целеустремленных специалистов нужно ставить перед наукой и технологиями большие задачи», — отметил руководитель научной группы «Российского квантового центра» Алексей Федоров.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что важную роль при выборе места жизни играют не только бытовые условия, но и принятые в стране культурные и этические ценности.

«Россия, несмотря на взрыв русофобии в западных странах, все более воспринимается убежищем, ковчегом, где можно жить, развиваться, воспитывать детей, не боясь, что культурные, цивилизационные, этические ценности семей будут разрушены. Есть многие на Западе, кто отвернулся от нас, поддавшись истерике, но также все больше людей считают, что за Россией - здоровое будущее. Многие из них хотят переехать к нам», — заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Ключевой темой сессии стали проекты в рамках премии #МЫВМЕСТЕ, созданной для поддержки социальных инициатив. Так, представитель фонда «Общие дети» Артем Азаров, победивший в премии #МЫВМЕСТЕ с проектом «Выжить без мамы» рассказал, что грант позволил им обеспечить зарплаты для необходимого персонала на 10 месяцев.

Также директор благотворительного фонда «География добра», победитель в номинации «Страна возможностей» в категории «НКО» Оксана Одегова рассказала, как грант помог им продвинуться в своей миссии.

«На данный момент, благодаря премии #МЫВМЕСТЕ, гранту, который мы получили, мы разработали образовательную программу. Школы Костромы и Костромской области, также некоторые школы Подмосковья готовы внедрить эту программу на базе своей. Нам нужна поддержка входа в образование с нашей новой программой об экологии», - рассказала Одегова.