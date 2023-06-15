Почта Банк и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Почта Банк и ДОМ.РФ в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития индивидуального жилищного строительства и повышения доступности и качества жилья для граждан России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сотрудничество предполагает запуск и развитие программ ипотечного кредитования, повышение доступности ипотеки в малых городах и сельских населенных пунктах, в том числе с использованием широкой региональной сети, цифровых сервисов и инфраструктуры Почта Банка.

Как отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов, в рамках сотрудничества планируется запустить программу ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой.

«Уверен, что наши главные конкурентные преимущества - масштабная сеть по всей стране и многолетний опыт работы в сфере загородной недвижимости по программе POS-кредитования – обеспечат нам отличные перспективы в этом сегменте. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства», — сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс сказал, что ипотека на ИЖС – важная точка роста для рынка жилья. По его словам, при соответствующем уровне развития инфраструктуры это самый привлекательный для семей формат для проживания.

«В нашей стране много городов, где половина жилых домов - это ИЖС, и при решении об улучшении жилищных условий важна возможность не менять сложившиеся для них образ и ритм жизни. Сотрудничество с Почта Банком позволит поддержать развитие цивилизованного рынка частного домостроения, а также повысить доступность ипотечных продуктов для граждан», — отметил он.

В Почта Банке уточнили, что сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) пока слабо охвачен кредитованием и имеет огромные перспективы. При этом он растет опережающими темпами.

Для повышения доступности и удобства ипотеки Почта Банк планирует использовать не только возможности своей масштабной сети (около 25 тыс. точек обслуживания в стране), но и современные цифровые сервисы. Предполагается, что оформление ипотечного кредита будет происходить удаленно и в онлайн-формате.