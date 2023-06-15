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На ПМЭФ обсудили будущее российской индустрии видеоконтента

Глава ИРИ Гореславский рассчитывает, что на рынке видеоконтента станет больше продуктов для подростков

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обозначил потенциальные ближайшие и будущие тенденции в развитии отечественного рынка контента. В частности, Гореславский рассказал об основных трендах в области контента, сообщает пресс-служба ИРИ.

На сессии ПМЭФ «Борьба за цифровое внимание. Что будет смотреть зритель завтра» Гореславский отметил, что у производителей приобретают популярность проекты по произведениям интернет-авторов, экранизации компьютерных игр, русское аниме, сериалы-процедуралы — они строятся по схеме «одна серия — один сюжет».

«Согласно исследованию Mediascope этого года, 22-24% опрошенных читают комиксы в жанре манга. Это заметный интерес, и пройти мимо индустрия контента не может. Мы тоже поддержали несколько таких проектов, например, аниме-сериал «Амура», — рассказал он.

Гореславский также затронул в обсуждении тему подросткового контента.

«Мы все вместе очень хотим видеть больше подросткового кино и вообще проектов, направленных на возраст 10-16 лет, потому что детских проектов довольно много, от анимационных до разных других, взрослых проектов тоже много, а вот 10-16 лет — это какой-то провальный возраст, для которого практически ничего не было», — подчеркнул он.

По его мнению, одним из критериев качества является также возможность семейного просмотра.

Ранее в ИРИ анонсировали начало разработки акселератора для разработчиков игр.

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ПМЭФ-2023
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