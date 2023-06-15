Бизнес поможет государству в решении демографической проблемы

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) прошла сессия «Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию», на которой обсуждалась проблема демографии.

«Снижение численности населения — это очень большой вызов для страны - и стратегический, и геостратегический, и исторический. Если нас будет мало, то все наши усилия - просто непонятно, для чего. Нас должно быть много», - подчеркнул в своем выступлении полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Полпред признал, что демографическая ситуация в стране остается неблагоприятной и тенденций к ее улучшению пока нет. Он выразил уверенность, что решать стратегические задачи повышения численности населения должно не только государство и гражданское общество.

По мнению Щеголева, серьезную роль в этом процессе должен играть российский бизнес, и в ряде крупных компаний уже разработаны и действуют корпоративные инструменты поддержки рождаемости.

Одним из примеров вовлеченности бизнеса в решения демографических проблем России стала программа поддержки многодетных семей, запущенная в группе компаний «Дело» в прошлом году по инициативе председателя Совета директоров холдинга Сергея Шишкарева.

«Наши демографические инструменты оказались очень востребованными среди сотрудников, и мы рассчитываем, что наши усилия помогут в реализации тех программ, которые делает государство в направлении улучшения демографической ситуации. Также мы надеемся, что наш опыт будет полезен другим компаниям», - отметила в своем выступлении на ПМЭФ вице-президент по связям с общественностью группы компаний «Дело» Мария Кобзева.

В пилотном режиме демографическая программа стартовала в одной из крупнейших компаний холдинга – «ТрансКонтейнер» с численностью сотрудников более 3000 человек. А с января текущего года она была распространена на все активы группы «Дело» – «Рускон», «ДелоТех», «ДелоПортс», Global Ports и Сахалинское морское пароходство – а это 11 тысяч сотрудников.

Программа предусматривает поддержку не только многодетных семей, но и в целом сотрудников с детьми. Она включает в себя дополнительные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком, доплаты по больничному в период беременности и при досрочном выходе из декретного отпуска, компенсацию за детский сад и путевки в детские лагеря, расширение программы добровольного медицинского страхования для сотрудников и их детей.