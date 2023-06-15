Стало известно о премиальности российского рынка контейнерных перевозок

После ухода с российского рынка международных контейнерных компаний местный логистический рынок стал премиальным. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.

«На мировом контейнерном рынке стагнация и даже скорее спад, потому что в мировом масштабе мы вернулись к ценам 2019 года. Но если мы говорим о российском контейнерном рынке, то ситуация категорически другая. Она лучше для российских логистических компаний, потому что мировые контейнерные линии ушли из России, это привело к тому, что рынок стал премиальным для нас», — отметил Северилов.

По его словам, в прошлом году произошла переориентация поставок грузов на Дальний Восток. Из-за этого РОЖД начали перестраивать процессы, так как сотни предприятий с Запада «поехали на Восток». Кроме того, объем перевозок товаров с дружественными странами возрос почти на четверть (23%), и эта тенденция лишь только усиливается.

Гендиректор транспортно-логистической группы «Дело» Дмитрий Паньков добавил, что спрос на поставки грузов через Дальний Восток продолжает расти. В прошлом году самыми популярными были порты Балтийского моря (Санкт-Петербург и Усть-Луга), а доля Дальнего Востока не превышала 38%. Сейчас же она уже выше отметки в 50% и постепенно подходит к 60%.

В конце мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку международного перевозчика ModernWay писала, что ставки на транспортировку 40-футового контейнера из основных китайских портов в Москву по железной дороге упали с $12 — 13 тыс. в 2021 году до $8 — 9 тыс. на начало 2023 года.