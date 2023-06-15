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Ведяхин: концепт будущего – аудиторские программы для проверки ИИ

Первый зампред Сбера Ведяхин рассказал об аудиторских программах для проверки ИИ

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Depositphotos

Технологии искусственного интеллекта в Сбере применяются настолько широко, что следующим шагом станет появление аудиторских программ для проверки действий ИИ. Об этом заявил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин, выступая 15 июня в рамках ПМЭФ на сессии «Глобальные финансовые риски: новые вызовы для внешнего аудита», посвященной глобальным финансовым рискам и новым вызовам для внешнего аудита.

Ведяхин рассказал, что сегодня технологии ИИ позволяют Сберу начинать работу с проблемными кредитами еще до наступления просроченной задолженности и таким образом упреждать риски просрочки.

«Благодаря искусственному интеллекту мы можем видеть на горизонте недели, что, если тренды изменяются – надо что-то делать. Глазами это посмотреть невозможно», — отметил он.

Он добавил, что для банка наступление просроченной задолженности является «крупным влиянием макрорисков», поэтому работа по предупреждению просрочки чрезвычайна важна, особенно в текущих экономических условиях.

Также Ведяхин рассказал, как технологии искусственного интеллекта могут помочь в процессе проведения внешнего аудита.

«В Сбере одних только нормативных документов более 10 тысяч, это без учетов писем, разъяснений. Из этих документов выделяется самая суть, то, о чем вы как проверяющий хотите узнать. Такая выжимка существенно облегчает работу аудитора и улучшает качество аудита», — сказал он.

По словам Ведяхина, следующим шагом в развитии технологий ИИ в этой сфере станет создание целых аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом, ведь человеку слишком сложно самостоятельно провести такую проверку.

Ранее председатель правления Сбера Герман Греф рассказал, что технологии искусственного интеллекта внедрены в более чем 75% процессов банка. Финансовый эффект от этого решения в 2022 году составил 235 миллиардов рублей.

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