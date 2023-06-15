«Роснефть» будет поставлять кофе из Венесуэлы для своих АЗС

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума «Роснефть» подписала соглашения о намерениях с венесуэльскими компаниями по вопросу поставок зернового кофе и какао, а также шоколада и другой продукции для розничной сети АЗС, сообщает пресс-служба компании.

C 2020 года «Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно». Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок для удобства клиентов в торговых залах АЗК представлены также более 1,5 тысяч товаров.

«Кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам. Кофе из Венесуэлы в силу малых объемов экспорта редко встречается на российском рынке, что наряду с уникальностью вкусовых профилей делает это сырье эксклюзивным», — отметили в компании.