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Помощник президента Орешкин сообщил, что стало с покинувшими Россию россиянами

Орешкин: в Россию вернулась уже половина из уехавших осенью 2022 года жителей

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Алексей Никольский/РИА Новости

Помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что половина уехавших осенью 2022 года из России граждан уже вернулись. Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает РИА Новости.

По словам Орешкина, эти показатели демонстрирует банковская статистика.

«Банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись», — сказал он.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что скидки на российскую нефть для дружественных государств станут меньше. Он отмечал, что скидки на нефть для дружественных Российской Федерации стран являются не такими большими, как принято считать.

До этого Орешкин сообщал, что показатель бедности и уровень социального неравенства в России продолжает сокращаться. По словам помощника президента, Российская Федерация является одной из немногих стран, где на протяжении последних лет наблюдается устойчивый тренд на снижение неравенства.

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ПМЭФ-2023
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