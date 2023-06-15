В Сбере сообщили о возможности переводов в 11 стран

Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в 11 стран, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв на полях ПМЭФ-2023.

«У Сбербанка уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их одиннадцать», — рассказал Царёв.

Ранее на полях ПМЭФ-2023 он анонсировал выпуск новой партии платежных стикеров Сбербанка в июле текущего года.

Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах форума сообщал об активном участии организации в процессе тестирования цифрового рубля.