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В Сбере сообщили о возможности переводов в 11 стран

Первый замглавы Сбера Царёв: у Сбербанка доступны переводы в Индию и еще 10 стран

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Пресс-служба Сбера

Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в 11 стран, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв на полях ПМЭФ-2023.

«У Сбербанка уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их одиннадцать», — рассказал Царёв.

Ранее на полях ПМЭФ-2023 он анонсировал выпуск новой партии платежных стикеров Сбербанка в июле текущего года.

Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах форума сообщал об активном участии организации в процессе тестирования цифрового рубля.

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ПМЭФ-2023
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