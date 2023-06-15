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Сбер выпустит новую партию платежных стикеров

Первый замглавы Сбербанка Царёв анонсировал выпуск новой партии платежных стикеров в июле

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Пресс-служба Сбера

Новая партия платежных стикеров Сбербанка с оригинальными дизайнами будет выпущена в июле текущего года, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв на полях ПМЭФ-2023.

«Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема», — рассказал он.

Царёв напомнил, что выпущенные в феврале 100 тысяч стикеров были разобраны за несколько часов.

Как пояснил первый замглавы Сбера, стикеры являются аналогом дебетовой СберКарты «Мир». Владелец может настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, или заблокировать стикер в случае утраты.

«В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше», — добавил Царёв.

По его словам, платить таким способом можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, также стикер позволяет снимать наличные в банкоматах.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что Сбер активно участвует в процессе тестирования цифрового рубля.

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