Специалисты допустили падение цен на продукты в России

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что летом и осенью в России может произойти продуктовая дефляция. Цены на продукты упадут при одновременном росте покупательной способности. Таким прогнозом она поделилась с газетой «Известия».

По оценке специалиста, это возможно на фоне переходящих остатков рекордного урожая зерновых прошлого года. Беленькая заявила, что тенденция снижения стоимости продовольствия наблюдается во всем мире.

Экономист отметила, что снижение цен на продукты в августе – сентябре возможно по отношению только к предыдущему месяцу. Но произойдет ли продовольственная дефляция по отношению к 2022 году — неизвестно.

«Причина в том, что в июне – сентябре прошлого года цены на продовольствие заметно упали. И снижение по отношению к этой базе в этом году может быть трудно повторить», — уточнила глава отдела макроэкономического анализа журналистам.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России вновь может быть зафиксирована продуктовая дефляция (снижение цен на фоне роста покупательной способности денег) летом и осенью этого года. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 14–17 июня.