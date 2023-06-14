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В российском регионе планируют добыть миллиарды тонн полезных ископаемых

В Якутии запланировали добычу пяти миллиардов тонн полезных ископаемых

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Yanaudanenko

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сообщило, что пять миллиардов тонн полезных ископаемых планируется добыть в Якутии. Об этом информирует «Интерфакс».

Отмечается, что до конца 2024 года в регионе планируется локализовать пять территорий для дальнейшего предоставления в пользование с ресурсами.

Ожидается, что места добычи будут определены к 2024 году.

Также в Минприроды подчеркнули, что добычу полезных ископаемых планируется вести на севере Красноярского края.

Ранее заместитель генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ») Александр Смирнов заявил, что текущие извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн кубометров, этих объемов должно хватить для обеспечения нужд страны в течение ближайших 90 лет. Однако большая часть запасов газа в стране является трудноизвлекаемой. Это может повлиять на конечную оценку рентабельности их освоения и разработки, пояснил он.

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