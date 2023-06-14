Стало известно название самого дорого бренда в мире

Американская корпорация Apple, производящая смартфоны, компьютеры и другое технологическое оборудование, второй год подряд стала самым дорогим брендом в мире. При этом суммарная капитализация бренда компании в 2023 году снизилась на 7% и составила $880 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands, составленного аналитиками исследовательской компании Kantar.

Стоимость корпорации сократилась на $67 млрд — с $947 млрд. Однако компания не стала единственной, у которой просели показатели капитализации бренда. Суммарная стоимость сотни самых дорогих брендов мира сократилась в годовом выражении сразу на 20%, до $6,9 трлн, уточняется в материале.

На втором месте рейтинга оказалась еще одна американская компания — Google. Капитализация ее бренда за год сократилась еще больше, чем у Apple — на 30%, до $577,7 млрд. Тройку глобальных лидеров замкнула транснациональная фирма Microsoft (-18%, до $501,9 млрд), заключается в отчете.

15 июня аналитики исследовательской компании Kantar представили обновленный рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, согласно которому. Компания Apple вернулась на первую строчку в списке самых дорогих брендов мира. Стоимость бренда Apple выросла на 55% и достигла $947 млрд. Следом расположился Google с ростом в 78% и $819,6 млрд, а тройку лидеров замкнула компания Amazon с $705,6 млрд (+3%).