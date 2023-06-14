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Стало известно, как рост себестоимости книг отразился на спросе на детскую литературу в РФ

«Читай-город»: спрос на детский сегмент литературы в России упал на 30% в первом квартале

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

По данным книготорговой сети «Читай-город», за первый квартал текущего года спрос на детский сегмент литературы на внутреннем рынке России снизился почти на 30% в натуральном выражении. Одной из главных причин подобной динамики стал рост себестоимости производства книг, приводит слова президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова газета «Коммерсантъ».

Речь идет о снижении спроса россиян на покупку книг категории «Литература для детей и юношества», а также «Литература для средней школы и абитуриентов». Приобретать подобную продукцию на фоне удорожания производства в среднем на 25% стало сложнее в финансовом плане, уточнил он.

«По данным книготорговой сети «Читай-город», спрос на детский сегмент (категории «Литература для детей и юношества» и «Литература для средней школы и абитуриентов») снизился в первом квартале почти на 30% в натуральном выражении. Тенденция связана с ростом себестоимости книг в среднем на 25%», — заключил Новиков.

4 июня газета «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства сообщила, что книги на российском внутреннем рынке по итогам прошлого года подорожали на 15–20%. К концу текущего года тенденция, с большой долей вероятности, сохранится — стоимость литературных произведений, как ожидается, вырастет в среднем еще на 15%.

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