В российской сети быстрого питания захотели уйти с фудкортов

Руководство сети ресторанов русской кухни «Теремок» намерено в обозримом будущем уйти с территории фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом. Это обусловлено стремлением соответствовать высоким качествам предоставляемой еды, приводит слова основателя «Теремка» Михаила Гончарова телеканал НТВ.

При этом процесс постепенного переезда различных точек сети с фудкортов начался давно. За последние шесть лет под брендом «Теремок» открывались только полноценные заведения с посадочными местами. Речь об открытии новых сетевых точек в фудкортах сейчас не идет, пояснил он.

«Мы осознали, что наша еда, наша кухня выше того уровня заведений, в которых мы ее предлагаем <…> Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом», — заключил Гончаров в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

24 марта агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генерального директора компании Виталия Свидовского сообщило, что по итогам 2022 года российская сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» получила 14,6 млрд руб. выручки. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет и на 33% выше уровня 2021 года.