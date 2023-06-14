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Старший вице-президент Сбера Вестеровский назвал 2022 год «холодным душем» для инвесторов

Старший вице-президент Сбера Вестеровский: 2022 год стал «холодным душем» для массового инвестора

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Пресс-служба Сбера

Старший вице-президент «Сбера» Руслан Вестеровский заявил в интервью Forbes, что просадка рынка акций в 2022 году стала для массового инвестора «холодным душем».

Отвечая на вопрос, о том, что две трети открытых брокерский счетов в РФ пустые, а еще на 20% счетов размер средств не превышает 10 000 рублей, он отметил, что одной из причин является недостаток финансовой грамотности.

«Открыть брокерский счет просто, но начать торговать сложнее. Возможно, сказывается недостаток финансовой грамотности. Еще одна причина низкой активности — просадка рынка акций в 2022 году, которая стала для массового инвестора холодным душем, и многие задумались, стоит ли туда вообще заходить», — сказал Вестеровский.

Ранее первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что средний срок ипотеки в Сбере увеличился на 6 лет с 18 до 24 лет. средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился на 6 лет с 18 до 24 лет.

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