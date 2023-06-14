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Бывший завод IKEA в Новгородской области скоро начнет выпускать свою продукцию

Губернатор Никитин: бывший завод IKEA скоро начнет выпускать свою продукцию

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РИА «Новости»

Бывший завод IKEA в Новгородской области скоро начнет выпуск собственной продукции после более чем годового простоя. Об этом РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. ПМЭФ проходит 14-17 июня.

Никитин сказал, что постепенно ассортимент продукции завода будет расширяться, а выбор цвета и фактуры станет шире.

«Выпуск ДСП и производство мебели на предприятии сохранится. Уже скоро первая продукция с новым брендом «Экстраверт» (новое название завода — «Газета.Ru») будет доступна покупателям», — рассказал Никитин.

По его словам, новый собственник собирается вложить в развитие производства до 3 млрд руб. в ближайшее два-три года.

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года, в июне компания объявила о сворачивании сети. Ее бывший завод возобновил работу в начале июня под новым брендом. На предприятии уже возобновили производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП, а в следующие полгода планируется начать производство мебельных комплектующих, а после – и самой мебели. Сейчас на фабрике работают более 350 сотрудников и предполагается расширение штата.

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