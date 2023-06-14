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В России сравнили цены на внутренний отдых с темпами инфляции

Вице-президент Союза туриндустрии Барзыкин: стоимость отдыха в РФ растет в рамках инфляции

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Рост стоимости отдыха на внутреннем рынке России в настоящее время не опережает темпы инфляции в стране. Цены на путешествия внутри РФ кажутся многим гражданам завышенными, но в реальности это не соответствует действительности, приводит слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина «Лента.ру».

Цены на отдых в России не меняются резко, рост стоимости происходит в плавном режиме. Речь идет об увеличении средних цен на путешествия внутри РФ на 5–15%. При этом стоимость проживания в отелях категорий 4-5 звезд растет быстрее из-за повышенного спроса, пояснил он.

«Цены кажутся завышенными из-за того, что у потребителя не хватает средств. Понятно, что повсеместно цены не могут оставаться на одном и том же уровне, но растут они, как правило, в пределах инфляции, от 5 до 15 процентов. В отелях с категорийностью 2–3 звезды рост ниже, в 4–5 звездах — выше, потому что выше и спрос», — заключил Барзыкин.

28 мая агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков интернет-магазина туров Travelata.ru сообщило, что спрос на путешествия по России в мае 2023 года снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в целом продажи туров на лето по сравнению с 2022 годом увеличились вдвое.

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