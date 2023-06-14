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En+ Group с китайскими партнерами собрались развивать зеленую энергетику

En+ Group сообщила о намерении развивать зеленую энергетику с китайскими партнерами

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Производитель алюминия En+ Group подписал с китайской госкомпанией China Energy Investment Corporation документы о намерениях совместного развития «зеленой» энергетики. Это следует из пресс-релиза En+.

Компании планируют развивать низкоуглеродную энергетику, в том числе гидроэлектростанции (ГЭС) и альтернативные виды генерации. Также участники изучат потенциал увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай по существующим линиям электропередачи. При этом приоритет будет отдан «зеленой» энергии ГЭС.

«...договоренности являются продолжением сотрудничества наших стран в сфере энергетики. Оно позволит сохранить и развить компетенции РФ в строительстве ВИЭ-генерации (ВИЭ — возобновляемые источники энергии — «Газета.Ru»)...обеспечить российские и китайские предприятия чистой энергией», — отметил операционный директор En+ Group Михаил Хардиков.

Он уточнил, что это соответствует общемировой тенденции сокращения «углеродного следа».

Кроме того, соглашение предполагает совместное развитие Зашуланского месторождения каменного угля. Ожидается, что к 2027 году объемы добываемого топлива на месторождении составят 5 млн тонн в год к концу 2027 года.

En+ владеют инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски (доля 44,95%, право голоса ограничено 35%) и трейдер
Glencore (ему принадлежит 10,55%). В собственном владении компании находится 21,37% акций.

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