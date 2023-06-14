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В Сбербанке заявили об отсутствии признаков перегрева в экономике

Вице-президент Сбербанка Скровцов заявил, что компания не наблюдает перегрева в экономике

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Shutterstock

Сбербанк видит восстановительный рост в экономике, компенсирующий прошлогоднее снижение, перегрева или положительного разрыва выпуска в экономике, когда предложение товаров и услуг растет медленнее, чем спрос на них, что приводит к ускорению инфляции и повышению ставки, не наблюдается ни в одном из секторов. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

Он отметил, что аналитический ресурс банка – «СберИндекс» показал, что за май потребительские расходы выросли к аналогичному периоду прошлого года на 7,3% в реальном выражении и на 10,2% — в номинальном.

«По данным «СберИндекса», сейчас наблюдается очень сильный спрос в категориях услуг и общественного питания», — сказал Скворцов, добавив, что только сейчас началось восстановление спроса на такие непродовольственные товары длительного пользования, как мебель, строительные материалы, бытовая техника.

Что касается продовольственных товаров, как подчеркнул Скворцов, там темпы роста замедлились до 1,5% «на фоне высокой базы прошлого года».

«Конечно, сложно этот спрос называть перегретым. На наш взгляд, речь идет о восстановительном росте, компенсирующем прошлогоднее снижение, и перегрева мы не видим ни в одном из секторов», — заключил представитель Сбера.

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