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В Сбере рассказали о возможностях для высоких дивидендов в ближайшие годы

Скворцов: Сбер может сгенерировать высокую прибыль в ближайшие годы

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Depositphotos

Сбербанк способен генерировать высокую прибыль в ближайшие годы и, как следствие, направлять часть этой прибыли на дивиденды, сказал в интервью Reuters вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

Он отметил, что по всем показателям банка видится плановый рост и Сбер будет делиться заработанной прибылью с акционерами.

По его словам, Сбер выплатил дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции, направив на эти цели рекордные 565 миллиардов рублей.

«Если не будет новых требований со стороны регулятора и ситуация в экономике продолжит оставаться такой, как сейчас, то конечно, на горизонте ближайших лет мы тоже видим возможности у Сбера генерировать высокую прибыль и, как следствие, направлять часть этой прибыли на дивиденды», — сказал он.

Скворцов подчеркнул, что Сбер по-прежнему считает, что практика выплаты дивидендов – один раз в год – является наиболее оптимальной с учетом высокой волатильности на рынке. Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2023 года по МСФО составила 357,2 миллиарда рублей, став рекордной для этого периода.

«Будем добиваться высоких показателей и в последующие кварталы. Мы не видим первый квартал как некий предел по прибыли, выше которого мы уже не сможем зайти. По мере роста бизнеса прибыль будет расти, и мы будем радовать инвесторов своими результатами», — сказал Скворцов.

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