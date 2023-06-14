Греф заявил о необходимости создать конкурента оператору карт «Мир»

Глава Сбера Герман Греф заявил в интервью РБК, что необходимо создать альтернативу оператору карт «Мир».

По его словам, конкуренция нужна для дальнейшего динамичного ускорения развития платежных инструментов.

«Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — сказал Греф.

Он указал, что сейчас отсутствуют конкретные планы.

При этом, как считает Греф, «в целом было бы неплохо», если бы либо Национальная система платежных карт (НСПК, которая является оператором системы «Мир»), «изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг» и оказывать влияние на ценообразование.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллинной, в котором предложил сделать бесплатным обслуживание карт «Мир» во всех банках.