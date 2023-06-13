Курс доллара на Мосбирже превысил 84 рубля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке американская валюта достигала отметки в 84,15 рубля. Однако позже курс немного опустился, до 83,88 рубля.

13 июня курсы евро и доллара укрепляются на открытии торгов на Московской бирже. Согласно данным биржи, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля. При этом доллар торгуется на отметке 83,28 рубля.

Ранее финансовый эксперт BitRiver Владислав Антонов и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключали укрепления доллара в июне на уровне 83 рублей.

До этого стало известно, что курс американского доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку 82 руб. впервые с 17 апреля. Уточнялось, что доллар поднимался на 0,09%, до 82,05 руб. Чуть позже валюта США еще немного ускорила рост, прибавляя 0,21%. В итоге доллар достиг 82,15 рубля.