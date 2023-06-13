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В России резко подешевело подсолнечное масло

«Совэкон»: цены на подсолнечное масло в России снизились на 18%, до уровня мая 2020 года

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

К началу июня текущего года котировки на российское масло снизились примерно на 18%, до $740 за тонну. Этот показатель соответствует уровню трехлетней давности, то есть — мая 2020 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков центра «Совэкон».

«Средние цены на подсолнечное масло из России на мировом рынке к началу июня опустились до $740 за тонну (FOB), приблизившись к уровню мая 2020 года», — говорится в материале.

Снижение биржевых цен на данную продукцию уже повлияло на падение объемов экспорта российского подсолнечного масла в зарубежные страны. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в мае этот показатель снизился примерно до 300 тыс. тонн. При этом по итогам сельхозсезона суммарные объемы экспорта данной продукции из РФ, в лучшем случае, достигнут лишь 3,9 млн тонн вместо необходимых 4,4 млн тонн.

31 марта интернет-издание РБК сообщило, что вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник. Инициатива принадлежит представителям комитета Госдумы по аграрным вопросам и была обусловлена резким снижением цен на данный вид сельхозпродукции.

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