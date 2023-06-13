В США назвали главную угрозу для доллара в мире

Китай является главной угрозой положения доллара в мире. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, выступая в конгрессе. По его словам, которые приводит RT, Россия, Бразилия и КНР стремятся подорвать роль американской валюты, как резервной и разрушить архитектуру международной безопасности.

«В конечном счете они видят в этом способ сместить Соединенные Штаты с позиции лидера свободного мира. В ближайшей перспективе они видят в этом способ подорвать нашу способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения нашей национальной безопасности», — заявил политик.

Он обратил внимание, что Пекин предпринимает активные действия, чтобы защитить свою экономику от санкций, подобных тем, что были применены в отношении России, наращивая запасы золота и сокращая вложения в гособлигации США.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS заявил, что Москва и Пекин развивают все более тесное сотрудничество. Он отметил, что вопросы безопасности больше не носят региональный характер, а стали глобальными.