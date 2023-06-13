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Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей

Мосбиржа: курс евро впервые с 28 апреля поднялся выше 90 рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курсы евро и доллара укрепляются на открытии торгов на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте площадки.

Согласно данным биржи, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля. При этом доллар торгуется на отметке 83,28 рубля. Позже евро понизился до 89,7 рубля, доллар — до 83,05 рубля.

Ранее сообщалось, что евро превысил 89 рублей впервые с апреля.

До этого финансовый эксперт BitRiver Владислав Антонов и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключали укрепления доллара в июне на уровне 83 рублей.

В статье отмечен еще ряд событий, которые могут привести к укреплению доллара к рублю. Первое – повышение потолка госдолга США. Как говорится в публикации, экономического коллапса не случилось, и это может способствовать укреплению доллара, в том числе к рублю.

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