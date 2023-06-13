Минпромторг РФ рассказал, когда состоится первый полет самолета Sukhoi Superjet New

Самолет Sukhoi Superjet (SSJ) New в ближайшее время совершит первый полет, до конца года он получит сертификат типа, который предназначен для определения эталона типовой конструкции воздушного судна. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время», — сказал министр.

Глава Минпромторга уточнил, что после получения сертификата начнутся поставки лайнеров заказчикам, в первую очередь, «Аэрофлоту».

Sukhoi Superjet New может получить российское название, не исключил Мантуров. При этом он подчеркнул, что необходимо хорошо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны, так как для смены названия нужно пройти все процедуры, включая сертификаты типа, которые до этого были получены на Sukhoi Superjet.

В интервью агентству министр также сообщил, что в России ведется разработка отечественного дальнемагистрального самолета.

Ранее гендиректор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт заявлял, что первый полет SSJ New с российским оборудованием состоится в мае.