Стало известно, в какую сумму оценили наследство Берлускони

Наследство бывшего итальянского премьер-министра и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, который умер утром 12 июня, составляет около €4 млрд. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.

В публикации отметили, что среди основных активов Берлускони — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд.

По данным издания, у Берлускони было свыше 10 вилл по всей стране. Помимо этого было жилье в Риме и Милане и прочие объекты недвижимости. Кроме того, у него во владении было две яхты и один парусник, а также автомобиль Audi A17.

Авторы статьи добавили, что бывший премьер-министр страны также владел футбольным клубом «Монца».

Ранее в понедельник бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал о «тесном сотрудничестве» с Берлускони. Экс-премьер Британии рассказал, что Берлускони «много раз был союзником в европейских советах и яростно защищал интересы Италии». Блэр отметил, что бывший премьер Италии «всегда искал практическое решение сложной проблемы».