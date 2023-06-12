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В России рассказали, почему РФ важно сохранить деловые связи со странами Центральной Азии

«Деловой Петербург»: вклад мигрантов из Центральной Азии в экономику России — 8-10% ВВП

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Алексей Майшев/РИА Новости

Значение сотрудничества со странами Центральной Азии, включая Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, для Москвы продолжает возрастать. Вклад трудовых мигрантов из вышеперечисленных государств в российскую экономику в настоящее время варьируется от 8% до 10% от суммарного объема валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, сообщает газета «Деловой Петербург».

При этом важность сотрудничества с Россией для граждан из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран центральноазиатского региона также остается на высоком уровне. Например, трудовые мигранты перечисляют в свою страны значительную долю денежных средств, заработанных на российском внутреннем рынке, уточняется в статье.

«Трудовая миграция носит обоюдовыгодный характер. Вклад трудовых мигрантов из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана в развитие российской экономики варьируется от 8 до 10 % ВВП страны. В свою очередь денежные переводы из России трудовых мигрантов составляют от 12 до 30 % ВВП указанных стран», — заключается в материале.

16 февраля аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) представили собственный прогноз, согласно которому экономика стран Центральной Азии будет расти самыми стремительными темпами в 2023–2024 годах. В среднем объем валового внутреннего продукта (ВВП) государств этого региона увеличится в текущем и следующем годах на 4,9% и 5,4% соответственно.

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