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Долги россиян превысили размер расходов федерального бюджета на 2023 год

ЦБ: долги россиян увеличились на 527 млрд рублей и превысили 30 трлн рублей

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Pixabay

По итогам апреля текущего года суммарная задолженность граждан России увеличилась почти на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го, или на 527 млрд рублей. За второй месяц весны этот показатель превысил 30 трлн рублей в денежном выражении и превысил размер государственных расходов, предусмотренных федеральным бюджетом на 2023 год (29,056 трлн руб.), сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

При этом суммарная задолженность россиян к концу апреля заметно превысила доходы федерального бюджета за текущий год (26,13 трлн руб.). Увеличение долгов граждан могло быть связано со смягчением требований банков к потенциальным заемщикам и наращиванием потребительской активности населения в первом квартале, уточняется в статье.

«Долги граждан России превысили 30 трлн рублей. В апреле они увеличились почти на 13% по сравнению с показателем прошлого года — на 527 млрд рублей. Кредит населению заметно прирастал, возможно, из-за смягчений требований банков к заемщикам. Потребительская активность в I квартале 2023 года увеличилась, а склонность граждан к сбережениям — сократилась», — заключается в материале.

7 июня аналитики консалтинговой компании Frank RG представили результаты экспресс-мониторинга, согласно которым по итогам мая текущего года российские банки предоставили россиянам кредиты на общую сумму 1,41 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным, увеличившись за первые пять месяцев 2023 года на 49% к уровню аналогичного периода 2022-го.

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