В России стали в два раза активнее регистрироваться зарубежные предприниматели

С января по июнь текущего года на российском внутреннем рынке зарегистрировалось в два раза больше зарубежных индивидуальных предпринимателей — 18,6 тыс. человек против 7,8 тыс. за аналогичный период 2022-го. При этом общее число ИП, включая граждан РФ, к июню составило 431 тыс. — на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го (342 тыс.), сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

«С января по июнь 2023-го в России зарегистрировались 18,6 тыс. иностранных индивидуальных предпринимателей (ИП) — это в два раза больше прошлогоднего показателя (7,8 тыс.). Всего за пять месяцев этого года в России зарегистрировали 431 тыс. ИП — на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го (342 тыс.)», — говорится в материале.

При этом число закрытых предприятий за этот же период времени на внутреннем рынке России, напротив снизилось 11,1 тыс. — с 245 тыс. до 234 тыс. Управляющий партнер Coleman Legal Services Павел Зюков отметил, что новых зарегистрированных ИП из зарубежных стран в РФ могло бы быть и больше.

«Если в первом полугодии на фоне обвала рубля трудоспособные иностранцы уезжали из России, то потом в страну въехало 3,12 млн граждан из-за рубежа. На этом фоне цифра в 19 тыс. ИП представляется не такой большой», — заключил он.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин призвал федеральные и региональные ведомства стимулировать частную инициативу и не подменять бизнес собой. Органы власти должны стимулировать развитие предпринимательства и не подменять в своих задачах бизнес.