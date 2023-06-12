Заявление Трампа о захвате венесуэльской нефти вызвало протест в Каракасе

Венесуэльские власти и оппозиция солидарно осудили заявление экс-президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что его намерение захватить нефть этой латиноамериканской страны было вполне осуществимо, сообщает телеканал Globovision.

Трамп, выступая в США, сказал, что, когда он покидал президентский пост, Венесуэла была на грани краха. По мнению Трампа, это позволило бы Вашингтону захватить и сохранить за собой всю венесуэльскую нефть.

В ответ министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что подобное заявление Трампа свидетельствует о том, что весь ущерб, который США при поддержке своих «местных приспешников», нанесли венесуэльскому народу, имел единственной конечной целью кражу национальных ресурсов страны. Министр особо отметил, что эти попытки Вашингтона не осуществились и не могут осуществиться, так как венесуэльский народ всегда одержит победу.

Оппозиционный депутат парламента Венесуэлы Луис Мартинес назвал выступление Дональда Трампа «омерзительным и постыдным», а также достойным всяческого осуждения.

Еще один представитель оппозиции Висенте Диас призвал выходцев из Венесуэлы, проживающих в США, проголосовать на следующих президентских выборах против Трампа.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна хотела бы стать частью организации БРИКС.