Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заявление Трампа о захвате венесуэльской нефти вызвало протест в Каракасе

Власти и оппозиция Венесуэлы резко осудили заявление Трампа о захвате венесуэльской нефти

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Венесуэльские власти и оппозиция солидарно осудили заявление экс-президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что его намерение захватить нефть этой латиноамериканской страны было вполне осуществимо, сообщает телеканал Globovision.

Трамп, выступая в США, сказал, что, когда он покидал президентский пост, Венесуэла была на грани краха. По мнению Трампа, это позволило бы Вашингтону захватить и сохранить за собой всю венесуэльскую нефть.

В ответ министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что подобное заявление Трампа свидетельствует о том, что весь ущерб, который США при поддержке своих «местных приспешников», нанесли венесуэльскому народу, имел единственной конечной целью кражу национальных ресурсов страны. Министр особо отметил, что эти попытки Вашингтона не осуществились и не могут осуществиться, так как венесуэльский народ всегда одержит победу.

Оппозиционный депутат парламента Венесуэлы Луис Мартинес назвал выступление Дональда Трампа «омерзительным и постыдным», а также достойным всяческого осуждения.

Еще один представитель оппозиции Висенте Диас призвал выходцев из Венесуэлы, проживающих в США, проголосовать на следующих президентских выборах против Трампа.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна хотела бы стать частью организации БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях